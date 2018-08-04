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Турецкие футболисты выразили поддержку Озилу

05.08.2018 10:22 — Разное | Партизан  
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Игроки турецкого «Ени Малатьяспора» вышли на поле в футболках с фотографией полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, сообщает Oxu.Az со сслкой на Sport24.



На футболках была надпись: «Мы с тобой. Нет расизму».

Озил обвинил Немецкий футбольный союз (DFB) в расизме и неуважении к его турецким корням после критики в свой адрес из-за встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

 
 
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Игроки турецкого «Ени Малатьяспора» вышли на поле в футболках с фотографией полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, сообщает Oxu.Az со сслкой на Sport24.
 
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