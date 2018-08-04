Турецкие футболисты выразили поддержку Озилу









На футболках была надпись: «Мы с тобой. Нет расизму».





Озил обвинил Немецкий футбольный союз (DFB) в расизме и неуважении к его турецким корням после критики в свой адрес из-за встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.