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Замглавы Меджлиса: в Беларуси могут показательно посадить несколько татар

05.08.2018 09:48 — Разное | Партизан  
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Для дискредитации Меджлиса крымскотатарского народа в Беларуси могут показательно арестовать несколько крымских татар. Об этом в комментарии украинскому изданию «ГОРДОН» заявил замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз в связи с информацией о том, что сотрудники спецслужб и миграционной службы Беларуси активно опрашивают крымских татар.



«Москва спекулирует на теме религии. Используя в своих интересах исламский фактор, пытается представить нас, Меджлис, как некую системную угрозу, потому что мы имеем связи с разными регионами», — отметил он.

По его словам, Россия в связи с санкциями по решению суда о необходимости восстановления Меджлиса прорабатывает вариант дискредитации организации. «Многих крымских татар ни за что обвиняют в экстремизме. Не исключаю, что и в Беларуси могут показательно посадить несколько человек из числа крымских татар», – отметил Чийгоз.

Он подчеркнул, что белорусские и российские спецслужбы взаимодействуют друг с другом. И хотя он не исключает, что Минск может проводить собственные профилактические мероприятия, в целом есть «много общего», «схема одинаковая, вопросы отработанные».

 
Теги: Минск
 
 
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Для дискредитации Меджлиса крымскотатарского народа в Беларуси могут показательно арестовать несколько крымских татар. Об этом в комментарии украинскому...
 
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