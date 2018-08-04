Замглавы Меджлиса: в Беларуси могут показательно посадить несколько татар









«Москва спекулирует на теме религии. Используя в своих интересах исламский фактор, пытается представить нас, Меджлис, как некую системную угрозу, потому что мы имеем связи с разными регионами», — отметил он.





По его словам, Россия в связи с санкциями по решению суда о необходимости восстановления Меджлиса прорабатывает вариант дискредитации организации. «Многих крымских татар ни за что обвиняют в экстремизме. Не исключаю, что и в Беларуси могут показательно посадить несколько человек из числа крымских татар», – отметил Чийгоз.



