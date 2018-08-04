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Беларусь переходит на безвозмездное донорство крови

05.08.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Быть или не быть безвозмездному донорству? Такой законопроект вынесли на общественное обсуждение в Беларуси. Предполагается, что государство будет платить деньги только за компоненты крови, например, плазму. С чем связана инициатива, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Матвеева.

Потребность в донорской крови в Беларуси растет. Ежедневно проводится около 3000 переливаний. Новые высокотехнологичные операции требуют большего количества этого биоматериала и его компонентов.

«Тромбоциты нужны, это всегда такие ситуации, которые требуют оперативного вмешательства, это онкогематология, кровотечения акушерские, трансплантология, кардиология хирургия», – отметила руководитель городского центра трансфузиологии Ольга Климович.

За сдачу крови и ее компонентов в Беларуси можно получить от 46 до 120 долларов, бесплатное питание в день сдачи и два выходных. Многие становятся донорами только по этой причине.

«Надо, чтобы человек чувствовал, что это уйдет на благо, и он за это что-то получит. Тогда он будет более ответственно к этому относиться», – уверен донор Михаил.

«Из-за денег. Это прибавка к зарплате», – признался донор Алексей.

 «Если человек помогает, почему не заплатить, если есть возможность у государства», – полагает почетный донор Екатерина.

Однако есть граждане, которые менее прагматичны и сдают кровь безвозмездно. Каждая четвертая донация в стране бесплатная.

«Сегодня я сдаю безвозмездно. Это мое желание, без каких-то причин», – заявил донор Анатолий.

К 2020 году Беларусь перейдет на безвозмездное донорство, однако плату за компоненты крови оставят прежней. Причина в том, что те, кто сдает кровь бесплатно, более ответственны и не скрывают свое истинное состояние здоровья.

«Безвозмездное – не значит бесплатное. Речь о том, чтобы это не материализовалось деньгами, не было материальной мотивации. Но поощрить людей, которые помогают нам спасать жизни, все равно чем-то нужно», – считает Климович.

Тем, кто бесплатно сдает кровь, как и прежде, будут компенсировать питание и проезд, а вот второй выходной уберут. Для почетных доноров оставят внеочередное обслуживание в поликлинике, повышенную пенсию и трудовой отпуск в удобное время года. Появится скидка в 25% на платные медуслуги, а также ежегодная денежная выплата.



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К 2020 году Беларусь перейдет на безвозмездное донорство, однако плату за компоненты крови оставят прежней. Причина в том, что те, кто сдает кровь бесплатно, более...
 
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