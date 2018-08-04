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Беларусь переходит на безвозмездное донорство крови
05.08.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Быть или не быть безвозмездному донорству? Такой законопроект вынесли на общественное обсуждение в Беларуси. Предполагается, что государство будет платить деньги только за компоненты крови, например, плазму. С чем связана инициатива, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Матвеева.
Потребность в донорской крови в Беларуси растет. Ежедневно проводится около 3000 переливаний. Новые высокотехнологичные операции требуют большего количества этого биоматериала и его компонентов.
«Тромбоциты нужны, это всегда такие ситуации, которые требуют оперативного вмешательства, это онкогематология, кровотечения акушерские, трансплантология, кардиология хирургия», – отметила руководитель городского центра трансфузиологии Ольга Климович.
За
«Надо, чтобы человек чувствовал, что это уйдет на благо, и он за это что-то получит. Тогда он будет более ответственно к этому относиться», – уверен донор Михаил.
«Из-за денег. Это прибавка к зарплате», – признался донор Алексей.
Однако есть граждане, которые менее прагматичны и сдают кровь безвозмездно. Каждая четвертая донация в стране бесплатная.
«Сегодня я сдаю безвозмездно. Это мое желание, без каких-то причин», – заявил донор Анатолий.
К 2020 году Беларусь перейдет на безвозмездное донорство, однако плату за компоненты крови оставят прежней. Причина в том, что те, кто сдает кровь бесплатно, более ответственны и не скрывают свое истинное состояние здоровья.
Тем, кто
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К 2020 году Беларусь перейдет на безвозмездное донорство, однако плату за компоненты крови оставят прежней. Причина в том, что те, кто сдает кровь бесплатно, более...
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