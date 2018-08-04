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МАРТ определит поставщиков импортного алкоголя на конкурсе

05.08.2018 12:30 — Разное | Ежедневник  
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МАРТ определит поставщиков импортного алкоголя на конкурсе

life.ru

На открытом конкурсе, объявленном МАРТ, будут определены поставщики импортной продукции в 2019 году.

В частности, министерство выдаст разрешения на ввоз шампанского и вин игристых, вермута и виноградных натуральных вин,  сидра, коньяков, виски, рома, джина, водки, ликеров, хересного бренди, арманьяка, граппы, кальвадоса и пр.

Необходимые документы, включая документы о  численности работников, их среднемесячной заработной плате, отсутствии  задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, потенциальные поставщики должны  направить в министерство до 4 сентября этого года.

На протяжении последних лет в поставках импортного алкоголя в Беларусь принимает участие около 30 компаний.

 
 
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На открытом конкурсе, объявленном МАРТ, будут определены поставщики импортной продукции в 2019 году.
 
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