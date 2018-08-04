|
МАРТ определит поставщиков импортного алкоголя на конкурсе
05.08.2018 12:30 — Разное | Ежедневник
life.ru
На открытом конкурсе, объявленном МАРТ, будут определены поставщики импортной продукции в 2019 году.
В частности, министерство выдаст разрешения на ввоз шампанского и вин игристых, вермута и виноградных натуральных вин, сидра, коньяков, виски, рома, джина, водки, ликеров, хересного бренди, арманьяка, граппы, кальвадоса и пр.
Необходимые документы, включая документы о численности работников, их среднемесячной заработной плате, отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, потенциальные поставщики должны направить в министерство до 4 сентября этого года.
На протяжении последних лет в поставках импортного алкоголя в Беларусь принимает участие около 30 компаний.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На открытом конкурсе, объявленном МАРТ, будут определены поставщики импортной продукции в 2019 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)