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Для любителей тихой охоты

05.08.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Для любителей тихой охоты

С установлением благоприятной погоды, способствующей росту грибов и ягод, любители тихой охоты поспешили в леса. Многие знают об опасности отравления незнакомыми, плохо обработанными или ядовитыми грибами, но не стоит забывать, что нельзя собирать грибы, которые выросли в зонах отчуждения и отселения.

Грибы имеют свойство активно аккумулировать в себе радиацию. Посещая леса, обращайте внимание на знаки радиационной опасности, установленные при входе и въезде в лес, на въездных дорогах, а также на знаки, установленные в местах, наиболее посещаемых людьми.

Помните, что собирать дикорастущие растения, охотиться и рыбачить в зонах отселения и отчуждения запрещено. За это можно получить штраф от 10 до 30 базовых величин с конфискацией предметов и имущества, содержащих радиоактивные вещества сверх допустимых уровней, на индивидуального предпринимателя – от 10 до 50, на юридическое лицо – до 200 базовых величин.

По информации администрации зон отчуждения и отселения МЧС Республики Беларусь подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА.

 
 
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С установлением благоприятной погоды, способствующей росту грибов и ягод, любители тихой охоты поспешили в леса. Многие знают об опасности...
 
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