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Грозы ожидаются 6 августа местами в Беларуси
05.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Грозы ожидаются 6 августа местами в Беларуси, сообщили
Прогнозируется переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью и утром составит 13-18 градусов тепла, днем во второй половине дня будет от плюс 23 до плюс 28 градусов.
Фото Людмилы КРИЧКО.
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Грозы ожидаются 6 августа местами в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
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