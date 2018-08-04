​Наводнения в Таиланде: более 70 тысяч пострадавших

Более 70 тысяч человек пострадали из-за вызванных сильными дождями наводнений в Таиланде, сообщают информагентства.

Девять северо-восточных провинций страны попали под действие стихии. Больше всего пострадала провинция Накхонпханом, так как река Меконг вышла из берегов, затоплено 12 районов, пострадало более 12 тысяч домашних хозяйств и более 26 тысяч человек.

Прогнозы метеорологов неутешительные: сильные ливни продолжатся по 9 августа.