На перекрестке в центре Лиды столкнулись автомобиль «Опель» и мотоцикл «Хонда»





В Лиде нарушение правил проезда регулируемого перекрестка привело в пятницу, 3 августа, к госпитализации мотоциклиста.

Девушка на «Опеле» при совершении левого поворота по зеленому сигналу светофора на пересечении проспекта Победы и улицы Кирова не пропустила встречную «Хонду», которая ехала по правой полосе прямо. Мотоциклист получил перелом ноги, иные травмы и помещен в больницу, сообщает ГАИ .