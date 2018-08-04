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На перекрестке в центре Лиды столкнулись автомобиль «Опель» и мотоцикл «Хонда»
В Лиде нарушение правил проезда регулируемого перекрестка привело в пятницу, 3 августа, к госпитализации мотоциклиста.
Девушка на «Опеле» при совершении левого поворота по зеленому сигналу светофора на пересечении проспекта Победы и улицы Кирова не пропустила встречную «Хонду», которая ехала по правой полосе прямо. Мотоциклист получил перелом ноги, иные травмы и помещен в больницу, сообщает
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В Лиде нарушение правил проезда регулируемого перекрестка привело в пятницу, 3 августа, к госпитализации мотоциклиста. Девушка на «Опеле» при совершении левого...
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