57-летний гражданин Беларуси с ножом пытался попасть из Украины на родину

Как стало известно, в пункте пропуска «Дольск» Любешивского района Украины при осмотре автомобиля «Mercedes Sprinter», за рулем которого находился 57-летний житель Пинска, правоохранители обнаружили нож.

Пограничники определили, что нож не кухонный или перочинный, а по ряду признаков относится к категории холодного оружия. По информации представителей сектора коммуникации полиции Волынской области Украины, по данному факту в отношении 57-летнего белоруса возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Санкции статьи предусматривают наказание от штрафа до трех лет лишения свободы. Сейчас нож отправлен на экспертизу. Продолжается досудебное расследование.