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57-летний гражданин Беларуси с ножом пытался попасть из Украины на родину

05.08.2018 13:01 — Разное | Аргументы и факты  
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57-летний гражданин Беларуси с ножом пытался попасть из Украины на родину
Фото из открытых источников

Как стало известно, в пункте пропуска «Дольск» Любешивского района Украины при осмотре автомобиля «Mercedes Sprinter», за рулем которого находился 57-летний житель Пинска, правоохранители обнаружили нож.

57-летний гражданин Беларуси с ножом пытался попасть из Украины на родину Как провезти оружие через границу?

Пограничники определили, что нож не кухонный или перочинный, а по ряду признаков относится к категории холодного оружия. По информации представителей сектора коммуникации полиции Волынской области Украины, по данному факту в отношении 57-летнего белоруса возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Санкции статьи предусматривают наказание от штрафа до трех лет лишения свободы. Сейчас нож отправлен на экспертизу. Продолжается досудебное расследование.

 
 
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Инцидент произошел 3 августа в международном автомобильном пункте пропуска «Дольск» на украинско-белорусской границе.
 
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