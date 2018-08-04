Сборная Беларуси по пляжному футболу победила турков и поляков в Евролиге

4 августа в матче второго тура на новом стадионе для пляжного футбола в Минске белорусская команда в овертайме одолела игроков из Польши со счетом 5:4. Ранее на старте турнира белорусы переиграли соперников из Турции – 9:4.

6 августа в заключительном туре белорусская сборная сыграет с командой Италии, которая в первом туре была сильнее поляков – 8:4, а затем переиграла сборную Турции с результатом 3:0.

На первом этапе Евролиги в азербайджанском Баку белорусы, которых тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, выиграли у команд Азербайджана (4:1) и Франции (3:2), но уступили Португалии (2:3).

Нынешние соревнования Евролиги являются тестовыми к турниру по пляжному футболу на II Европейских играх 2019 года в Минске. Кроме хозяина сборной Беларуси, в нем примут участие еще 7 команд, которые определятся после финиша нынешнего сезона Евролиги.