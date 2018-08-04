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Сборная Беларуси по пляжному футболу победила турков и поляков в Евролиге

05.08.2018 11:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Сборная Беларуси по пляжному футболу победила турков и поляков в Евролиге
Ассоциация «Федерация пляжного футбола» Республики Беларусь

4 августа в матче второго тура на новом стадионе для пляжного футбола в Минске белорусская команда в овертайме одолела игроков из Польши со счетом 5:4. Ранее на старте турнира белорусы переиграли соперников из Турции – 9:4.

Сборная Беларуси по пляжному футболу победила турков и поляков в Евролиге Футбол на песке. Как наши спортсмены готовятся к Европейским играм

6 августа в заключительном туре белорусская сборная сыграет с командой Италии, которая в первом туре была сильнее поляков – 8:4, а затем переиграла сборную Турции с результатом 3:0.

На первом этапе Евролиги в азербайджанском Баку белорусы, которых тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, выиграли у команд Азербайджана (4:1) и Франции (3:2), но уступили Португалии (2:3).

Нынешние соревнования Евролиги являются тестовыми к турниру по пляжному футболу на II Европейских играх 2019 года в Минске. Кроме хозяина сборной Беларуси, в нем примут участие еще 7 команд, которые определятся после финиша нынешнего сезона Евролиги.

 
Теги: Минск
 
 
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Команда Беларуси по пляжному футболу одержала две победы на домашнем этапе Евролиги.
 
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