ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Корж снял клип о том, как беларус убегает от беременной девушки на Дальний Восток

05.08.2018 13:06 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Вчера, 4 августа, на Youtube вышел новый клип беларуского певца Макса Коржа на песню «Горы по колено». В клипе есть виды Минска и Дальнего Востока, куда по сюжету сбежал от беременной девушки главный герой – его играет главный оператор клипа Андрей Светлов.

«Вышел клип «Горы по колено». Чел который снимается в главные роли является главным оператором этого клипа, ну и всех концертных видосов. Чудеса) сам клип как всегда о жизни, о нашей жизни», – написал Макс Корж на своей странице в инстаграме.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 4 августа, на Youtube вышел новый клип беларуского певца Макса Коржа на песню «Горы по колено». В клипе есть виды Минска и Дальнего Востока, куда по сюжету сбежал...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Наводнения в Таиланде: более 70 тысяч пострадавших
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика