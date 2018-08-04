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Корж снял клип о том, как беларус убегает от беременной девушки на Дальний Восток
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Вчера, 4 августа, на Youtube вышел новый клип беларуского певца Макса Коржа на песню «Горы по колено». В клипе есть виды Минска и Дальнего Востока, куда по сюжету сбежал от беременной девушки главный герой – его играет главный оператор клипа Андрей Светлов.
«Вышел клип «Горы по колено». Чел который снимается в главные роли является главным оператором этого клипа, ну и всех концертных видосов. Чудеса) сам клип как всегда о жизни, о нашей жизни», – написал Макс Корж на своей странице в инстаграме.
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Вчера, 4 августа, на Youtube вышел новый клип беларуского певца Макса Коржа на песню «Горы по колено». В клипе есть виды Минска и Дальнего Востока, куда по сюжету сбежал...
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