«Ён быў самы натуральны, сапраўдны»: Михалок и Вольский про Куллинковича

Вчера, 4 августа, умер вокалист и основатель группы Neuro Dubel Александр Кулинкович. Новость об этом появилась за полчаса до его концерта на фестивале «Рок за Бобров». Сергей Михалок перед выступлением Ляписа Трубецкого на том же фесте почтил память музыканта красивой речью, а Лявон Вольскi попрощался с другом на своей странице в Facebook. Траурная церемония состоится сегодня с 15 до 16 часов в ритуальном зале крематория на Северном кладбище Минска.

Речь Михалка

Нейродюбель – одна из самых непризнанных групп вообще на всей территории бывшего Советского союза. Потенциал у этого коллектива был намного больше, чем у нынешних панк и рок-звезд. Не знаю, по воле какого фатального случая Саша Кулинкович не стал хедлайнером всех фестивалей на протяжении 20 лет. Он был очень ранимым и романтичным человеком.

Мне кажется, немного его подкосила вся эта свинячая картофельная серая возня, которая возникла несколько месяцев назад в интернет-пространстве. Пускай те, кто сейчас стирает свои гневные пасквили, все свои злобные шуточки по поводу Саши Кулинковича, утрут слезы воспоминаний. Друзья, вам не перечеркнуть ту страницу, когда вы обидели кого-то зря, ведь Саша Кулинкович из того времени, когда ему можно было запретить выступать там, где он хочет, но его никогда нельзя было заставить выступать там, где он не хочет. Поэтому я его очень уважаю, это настоящий поэт. И, я думаю, конечно, как бывает в наших краях, только смерть раскроет все грани этой великой группы.

Когда-то мы, Ляписы, играли на разогреве у Нейродюбеля и считали за честь, что нас это настоящее панк-формирование пускает на подмостки. Спасибо Саше, что он оставался верен. И перефразируя Егора Летова, человека, на концерты которого в далеких 90-х мы с Сашей вместе ходили, «поэт Башлачев выпал из окна, а Саша Кулинкович выпил жизнь до дна». И споем песню, которую мы с Саньком на каких-то пьяных вечеринках очень часто горланили. Песня 85-го года, Егор Летов «Зоопарк».

Речь Вольского



