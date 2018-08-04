|
«Ён быў самы натуральны, сапраўдны»: Михалок и Вольский про Куллинковича
>
Вчера, 4 августа,
Речь Михалка
Нейродюбель – одна из самых непризнанных групп вообще на всей территории бывшего Советского союза. Потенциал у этого коллектива был намного больше, чем у нынешних панк и рок-звезд. Не знаю, по воле какого фатального случая Саша Кулинкович не стал хедлайнером всех фестивалей на протяжении 20 лет. Он был очень ранимым и романтичным человеком.
Мне кажется, немного его подкосила вся эта свинячая картофельная серая возня, которая возникла несколько месяцев назад в интернет-пространстве. Пускай те, кто сейчас стирает свои гневные пасквили, все свои злобные шуточки по поводу Саши Кулинковича, утрут слезы воспоминаний. Друзья, вам не перечеркнуть ту страницу, когда вы обидели кого-то зря, ведь Саша Кулинкович из того времени, когда ему можно было запретить выступать там, где он хочет, но его никогда нельзя было заставить выступать там, где он не хочет. Поэтому я его очень уважаю, это настоящий поэт. И, я думаю, конечно, как бывает в наших краях, только смерть раскроет все грани этой великой группы.
Когда-то мы, Ляписы, играли на разогреве у Нейродюбеля и считали за честь, что нас это настоящее панк-формирование пускает на подмостки. Спасибо Саше, что он оставался верен. И перефразируя Егора Летова, человека, на концерты которого в далеких 90-х мы с Сашей вместе ходили, «поэт Башлачев выпал из окна, а Саша Кулинкович выпил жизнь до дна». И споем песню, которую мы с Саньком на каких-то пьяных вечеринках очень часто горланили. Песня 85-го года, Егор Летов «Зоопарк».
Речь Вольского
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 4 августа, умер вокалист и основатель группы Neuro Dubel Александр Кулинкович. Новость об этом появилась за полчаса до его концерта на фестивале «Рок за Бобров»....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)