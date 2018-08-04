ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​Новый клип Билана собрал два миллиона просмотров

05.08.2018 13:28 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A
  

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны
на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!

Новый клип Димы Билана «Пьяная любовь», выпущенный 3 августа, набрал за сутки два миллиона просмотров и попал на третье место в YouTube.

Клип длится больше девяти минут и показывает свадьбу в стилистике 90-х. В видеоролике обыгрывается традиционный сюжет российской свадьбы, которая начинается с выкупа невесты и заканчивается конкурсами и встречей рассвета на улице.

В роли молодожёнов снялись Дима Билан и певица Polina, в съёмках приняли участие Лолита Милявская, братья Запашные, Наташа Королёва, Александр Гудков, также выступивший в роли креативного продюсера. Многие комментаторы похвалили чувство юмора создателей клипа и отметили реалистичность свадьбы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый клип Димы Билана «Пьяная любовь», выпущенный 3 августа, набрал за сутки два миллиона просмотров и попал на третье место в YouTube.
 
Новости дня
Новости разные
 
Корж снял клип о том, как беларус убегает от беременной девушки на Дальний Восток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика