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Новый клип Билана собрал два миллиона просмотров
Новый клип Димы Билана «Пьяная любовь», выпущенный 3 августа, набрал за сутки два миллиона просмотров и попал на третье место в YouTube.
Клип длится больше девяти минут и показывает свадьбу в стилистике 90-х. В видеоролике обыгрывается традиционный сюжет российской свадьбы, которая начинается с выкупа невесты и заканчивается конкурсами и встречей рассвета на улице.
В роли молодожёнов снялись Дима Билан и певица Polina, в съёмках приняли участие Лолита Милявская, братья Запашные, Наташа Королёва, Александр Гудков, также выступивший в роли креативного продюсера. Многие комментаторы похвалили чувство юмора создателей клипа и отметили реалистичность свадьбы.
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Новый клип Димы Билана «Пьяная любовь», выпущенный 3 августа, набрал за сутки два миллиона просмотров и попал на третье место в YouTube.
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