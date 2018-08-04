ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Латиноамериканские политики осуждают попытку покушения на президента Венесуэлы

05.08.2018 11:28 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

С осуждением попытки покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро выступил президент Сальвадора Сальвадор Санчес.

"Решительно осуждаю попытку покушения на президента Мадуро", - написал он в своем микроблоге в твиттере.

Солидарность с Н.Мадуро и уверенность в его победе над врагами выразил бывший президент Гондураса Мануэль Селайя.

Ранее о поддержке венесуэльского президента заявили руководители Кубы и Боливии.

На Н.Мадуро во время его публичного выступления в столице на военном параде было предпринято покушение. Министр связи и информации страны Хорхе Родригес объявил, что причиной инцидента стали "несколько дронов, которые взорвались". Он назвал это целенаправленной попыткой покушения на главу государства.

Несколько человек, которые несут ответственность за попытку покушения на Н.Мадуро, задержаны. Об этом объявил сам президент, выступая с обращением к нации.

"Расследование началось незамедлительно, есть результаты, несколько организаторов покушения уже задержаны", - сказал он.

По его мнению, за покушением стоят правые силы Венесуэлы, а также президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Колумбийские власти опровергли причастность своего президента к подготовке покушения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С осуждением попытки покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро выступил президент Сальвадора Сальвадор Санчес. "Решительно осуждаю попытку покушения на...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Дональд Трамп оставил за Ираном решение о проведении встречи с Хасаном Роухани
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика