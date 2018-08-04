Латиноамериканские политики осуждают попытку покушения на президента Венесуэлы

С осуждением попытки покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро выступил президент Сальвадора Сальвадор Санчес.

"Решительно осуждаю попытку покушения на президента Мадуро", - написал он в своем микроблоге в твиттере.

Солидарность с Н.Мадуро и уверенность в его победе над врагами выразил бывший президент Гондураса Мануэль Селайя.

Ранее о поддержке венесуэльского президента заявили руководители Кубы и Боливии.

На Н.Мадуро во время его публичного выступления в столице на военном параде было предпринято покушение. Министр связи и информации страны Хорхе Родригес объявил, что причиной инцидента стали "несколько дронов, которые взорвались". Он назвал это целенаправленной попыткой покушения на главу государства.

Несколько человек, которые несут ответственность за попытку покушения на Н.Мадуро, задержаны. Об этом объявил сам президент, выступая с обращением к нации.

"Расследование началось незамедлительно, есть результаты, несколько организаторов покушения уже задержаны", - сказал он.

По его мнению, за покушением стоят правые силы Венесуэлы, а также президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Колумбийские власти опровергли причастность своего президента к подготовке покушения.