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Террорист-смертник врезался в иностранный конвой на начиненной взрывчаткой машине к северу от Кабула

05.08.2018 11:08 — Разное | Интерфакс  
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Колонна иностранных войск подверглась нападению в пригороде Чахарикара, административного центра провинции Парван, к северу от Кабула, сообщили в воскресенье местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Вахиду Шахкар.

По ее словам, примерно в шесть часов утра в воскресенье в районе Халилзай, в центре провинции, террорист-смертник врезался в иностранный конвой на начиненной взрывчаткой машине.

"Никто из мирных граждан не пострадал. Иностранные войска оцепили район, об их потерях ничего неизвестно", - сообщила В.Шахкар.

Между тем, ответственность за это нападение взяло на себя запрещенное в России радикальное афганское движение "Талибан". Представитель движения сообщил местным СМИ, что в ходе атаки убито 8 американских солдат.

Представители США и НАТО пока не комментировали происшествие.

 
 
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Колонна иностранных войск подверглась нападению в пригороде Чахарикара, административного центра провинции Парван, к северу от Кабула, сообщили в воскресенье...
 
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