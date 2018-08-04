Парень обокрал дачный дом под Светлогорском и пытался продать вещи по объявлению

26-летний мужчина ночью из дачного дома под Светлогорском вынес бензопилу, бензогенератор, а также другие вещи, намереваясь их продать.

Хозяин дома быстро обнаружил пропажу и решил проконтролировать объявления о купле-продажи. В одном из СМИ действительно появилось предложение о продаже бензогенератора. Технические характеристики совпадали с теми, которое было у его собственного оборудования.

Мужчина отправился навстречу с вором, предупредив оперативников. Как оказалось, вор продавал его бензогенератор.

Жителя Светлогорска задержали. У него обнаружили и другие вещи из дачного дома. Парень имеет судимость. В отношении него возбуждено уголовное дело.