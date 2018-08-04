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Парень обокрал дачный дом под Светлогорском и пытался продать вещи по объявлению

05.08.2018 14:06 — Разное | ОНТ  
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26-летний мужчина ночью из дачного дома под Светлогорском вынес бензопилу, бензогенератор, а также другие вещи, намереваясь их продать.

Хозяин дома быстро обнаружил пропажу и решил проконтролировать объявления о купле-продажи. В одном из СМИ действительно появилось предложение о продаже бензогенератора. Технические характеристики совпадали с теми, которое было у его собственного оборудования.

Мужчина отправился навстречу с вором, предупредив оперативников. Как оказалось, вор продавал его бензогенератор. 

Жителя Светлогорска задержали. У него обнаружили и другие вещи из дачного дома. Парень имеет судимость. В отношении него возбуждено уголовное дело.

 
 
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26-летний мужчина из Светлогорска ночью из дачного дома вынес бензопилу, бензогенератор, а также другие вещи, намереваясь их продать.
 
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