Вчера на аэродроме «Боровая» прошел 11-й по счету пивной фестиваль «Рок за Бобров». В этом году, по сообщениям организаторов, мероприятие побило прошлогодний рекорд по посещаемости: если в 2017 на оупен-эйр пришло 25 тысяч человек, то в этом году — 45 тысяч. TUT.BY побывал на фестивале и показывает, что на нем происходило. В том числе — за кулисами.



В этом году на Боровой выступило 10 групп. Открывали фестиваль традиционно белорусские группы. В полдень на сцену вышли «Янки», за ними — J: Морс и «Дай Дорогу!». Весь день в Минске было жарко. Участник «Дай Дорогу!» Юрий Стыльский к концу своего выступления разделся.



Во время фестиваля прошла минута молчания в память об ушедшем из жизни солисте группы «Neuro Dubel» Александре Кулинковиче, который должен был выступить на мероприятии. Коллеги по сцене, группа «J:Морс», в память об артисте исполнили песню «Не умирай».



Иван Алексеев из группы Noize MC готовится выйти на сцену. Он должен был начать выступать в 16.15, но тайминг, как это часто бывает на фестивалях, уже к этому времени немного сместился. В ожидании публика скандирует «Нойз эм си! Нойз эм си!». Примечательно, что за день до минского феста группа выступала на фестивале «Нашествие» в России, а на следующий день отправилась на фестиаль в украинский Мариуполь







Разновозрастная аудитория фестиваля в первом ряду



Олег Савченко из группы ЛСП с женой Владиславой (слева от артиста) слушают выступление Noize MC прямо со сцены



Вокалистка группы Louna после своего выступления осталась послушать группу Noize MC, которая выступала после нее



В перерывах между выступлениями артистов посетители массово посещали санитарную зону. Кабинок, отмечали гости фестиваля, было действительно много. Только расположены они были неудобно — буквой «П». Избежать очередей и толп народа можно было бы, расположив туалеты «островками» по всей территории фестиваля



На территории Боровой была и фотозона, разрисованная стрит-арт-художниками. Там же была возможность освежиться и попасть под струю орошительной системы. Правда, это давало лишь временный эффект и от жары не спасало.



Мужчина в фирменной майке «Рок за Бобров» отдыхает в гамаке, который закреплен в конструкции сразу за главной сценой фестиваля



Олег Савченко из ЛСП поднимается на сцену. Артистам с зелеными лентами на руке, где было напечатано «ААА», можно было свободно подниматься на сену даже во время выступления других музыкантов. Однако, когда «лишних» людей там становилось слишком много, секьюрити просили их спуститься



Иван Алексеев после своего выступления успел дать два интервью и немного послушать друзей — группу ЛСП. Однако его и всю толпу рядом секьюрити в какой-то момент также попросили уйти со сцены



Девушка забралась на плечи к молодому человеку. В таком положении сцену и артистов видно лучше



Трек-лист белорусской группы ЛСП. Известную многим композицию «Монетка» музыканты сыграли в конце выступления. До трека «Тело» дело так и не дошло







Очередь на фудкорте. Главная претензия от посетителей состояла в том, что на фестивале достаточно рано закончилась питьевая вода и безалкогольные напитки — осталось только пиво. Не всем удалось пронести безалкогольные напитки с собой — у многих их просили оставить за территорией фестиваля. Также гости жаловались на перебои с работой банковских карт.



Плохо на фестивале ловила и мобильная связь.



Лидер группы ДДТ — хедлайнера фестиваля — Юрий Шевчук слушает «Сплин» со сцены. До его выступления остается несколько часов



На сцене выступила группа «Сплин». Во врем их выступления село солнце. Лидер группы Александр Васильев анонсировал известную песню так: «Вот и солнце село. Скоро рассвет. И мы споем эту песню… у нас выхода нет».



Сергей Михалок общается с Иваном Алексеевым. У музыкантов было несколько совместных работ, но, по признанию Алексеева, до фестиваля на Боровой они не виделись уже давно.



Парни и девушки в зоне для артистов и прессы делают фото и видео на память



Так выглядит зона с палатками артистов. На каждом шатре приклеены листы А4 с названиями групп. В каждой палатке стоят диваны, вентиляторы, еда. Вход сюда возможен только артистам и их командам, организаторам. Прессу, например, сюда уже не пускали



Сцену готовят к выступлению



Сергей Михалок вышел на сцену когда стемнело, примерно в 22.30. Он спел «Яблони», «В платье белом» и много других известных композиций. В перерывах между песнями он шутил о том, что сложно завоевывать аудиторию, которая слушает Элджея и Фейса. В память об Александре Кулинковиче он исполнил песню «Зоопарк» и рассказал, что молодым «Ляписам» в свое время было в гордость выступать на разогреве у Neuro Dubel.



Молодые люди слушают концерт за сценой



Фото с высоты. Снимок предоставлен организаторами фестиваля «Рок за Бобров»



Группа ДДТ закрывала фестиваль. Они исполняли много новых композиций, из-за чего уставшие гости потихоньку покидали фест. Любопытно, что Шевчук — один из музыкантов, который приехал в Минск за сутки и устроил репетицию на ночной Боровой.



Выступление Юрия Шевчука и его команды закончилось за полночь.

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