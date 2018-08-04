Кот спас жизнь своей больной хозяйке в Великобритании

Белый кот по кличке Тео из Великобритании спас жизнь своей хозяйке, у которой образовался тромб, и был посмертно награжден званием «Кот года».

Шарлотта Диксон из города Реддитч графства Вустершир проснулась ночью от того, что почувствовала себя плохо, но решила, что она просто нуждается в отдыхе, сообщают зарубежные СМИ.

Но Тео начал трогать хозяйку лапой, мяукал и прыгал по ней, не давая уснуть. Шарлотта решила позвонить маме, которая забеспокоилась и вызвала дочери бригаду скорой помощи.

Приехавшие врачи распознали признаки тромба у хозяйки Тео. Шарлотта уверена, что если бы заснула в ту ночь, то больше уже не проснулась бы. Целую неделю она провела в палате интенсивной терапии, но смогла полностью восстановиться.

Жюри выбрали именно Тео среди сотен питомцев, претендовавших на звание «Кота года». К сожалению, награду вручили посмертно: за несколько дней до церемонии в лондонском отеле Savoy, кот скончался.

Шарлотта рассказала, что такое признание поступка её кота помогает ей пережить потерю.