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В аг. Заболоть Вороновского района горела баня
05.08.2018 — Разное | Вороновская газета
04.08.2018 в 20-22 поступило сообщение о пожаре бани аг. Заболоть по ул. Гагарина. В результате повреждена кровля на площади 60 м.кв. и парильное помещение на площади 12 м. кв. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
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04.08.2018 в 20-22 поступило сообщение о пожаре бани аг. Заболоть по ул. Гагарина. В результате повреждена кровля на площади 60 м.кв. и парильное помещение на площади 12 м. кв....
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