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В оплату за ЖКУ внесли изменения. Как пенсионерам платить за газ и свет по новым правилам?
В Беларуси
«Что изменится в оплате электроснабжения и газоснабжения для пенсионеров и инвалидов третьей группы в связи с правками в закон об оплате жилищно-коммунальных услуг? И куда обращаться, чтобы указать адреса, по которым хочешь платить за ЖКХ по субсидируемым тарифам?», —
Так, порядок расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги регулируется постановлением Совмина № 571. Изменения в данный законодательный акт были внесены в июне текущего года.
Плата за услуги электроснабжения и газоснабжения с 1 июля 2018 года взимается с абонентов, являющихся:
неработающими пенсионерами, достигшими общеустановленного пенсионного возраста,
инвалидами III группы (работающие и неработающие),
лицами, имеющими право на льготы по оплате за ЖКУ в соответствии с Законом «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» по субсидируемому тарифу в отношении двух жилых помещений: по адресу обязательной регистрации по месту жительства и регистрации по месту пребывания, в том числе и в садовых домиках.
Для оплаты электро- и газоснабжения по субсидируемым тарифам в отношении жилого помещения, где гражданин зарегистрирован по месту пребывания, необходимо обратиться в организации, поставляющие электроэнергию (электросети) и газ (рай- или горгаз) по месту пребывания с документами:
— письменное заявление
— паспорт или иной документ, подтверждающий личность
— документ о регистрации в жилом помещении по месту пребывания
— документ, подтверждающий право на льготный порядок оплаты (пенсионное удостоверение, трудовая книжка либо другой документ, подтверждающий, что пенсионер не работает); удостоверение инвалида).
Субсидированные тарифы для населения применяются в отношении определенных объемов потребления электроэнергии и наличия или отсутствия в квартире или доме электроплит, центрального горячего водоснабжения и другого оборудования.
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В Беларуси пересмотрели порядок расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Некоторые изменения касаются оплаты ЖКУ неработающими пенсионерами и...
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