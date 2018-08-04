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В оплату за ЖКУ внесли изменения. Как пенсионерам платить за газ и свет по новым правилам?

05.08.2018 14:34 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси пересмотрели порядок расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Основные изменения вступили в силу с 1 июля, а отдельные — с 1 октября. Некоторые изменения касаются оплаты ЖКУ неработающими пенсионерами и инвалидами 3-ей группы.


Александра Квиткевич, TUT.BY

«Что изменится в оплате электроснабжения и газоснабжения для пенсионеров и инвалидов третьей группы в связи с правками в закон об оплате жилищно-коммунальных услуг? И куда обращаться, чтобы указать адреса, по которым хочешь платить за ЖКХ по субсидируемым тарифам?», — приводит вопрос портал коммунальной грамотности читатель Петр Юхневич из Гродно.

Так, порядок расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги регулируется постановлением Совмина № 571. Изменения в данный законодательный акт были внесены в июне текущего года.

Плата за услуги электроснабжения и газоснабжения с 1 июля 2018 года взимается с абонентов, являющихся:

неработающими пенсионерами, достигшими общеустановленного пенсионного возраста,

инвалидами III группы (работающие и неработающие),

лицами, имеющими право на льготы по оплате за ЖКУ в соответствии с Законом «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» по субсидируемому тарифу в отношении двух жилых помещений: по адресу обязательной регистрации по месту жительства и регистрации по месту пребывания, в том числе и в садовых домиках.

Для оплаты электро- и газоснабжения по субсидируемым тарифам в отношении жилого помещения, где гражданин зарегистрирован по месту пребывания, необходимо обратиться в организации, поставляющие электроэнергию (электросети) и газ (рай- или горгаз) по месту пребывания с документами:

— письменное заявление

— паспорт или иной документ, подтверждающий личность

— документ о регистрации в жилом помещении по месту пребывания

— документ, подтверждающий право на льготный порядок оплаты (пенсионное удостоверение, трудовая книжка либо другой документ, подтверждающий, что пенсионер не работает); удостоверение инвалида).

Субсидированные тарифы для населения применяются в отношении определенных объемов потребления электроэнергии и наличия или отсутствия в квартире или доме электроплит, центрального горячего водоснабжения и другого оборудования.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Беларуси пересмотрели порядок расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Некоторые изменения касаются оплаты ЖКУ неработающими пенсионерами и...
 
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