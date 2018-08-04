У центра кибербезопасности Литвы возникли претензии к Yandex.Taxi



taxi918.ru

Приложение компании Yandex.Taxi передаёт данные на российские адреса, сообщил в пятницу Национальный центр кибербезопасности (НЦК) Литвы.

"Во время анализа НЦК установил, что приложение по каналам шифрованной связи регулярно подключается и поддерживает активное соединение с 11 уникальными IP-адресами (из которых 10 принадлежат Российской Федерации). Передача данных осуществляется циклически", - говорится в докладе центра, на который ссылается The Baltic Course.

Он по-прежнему рекомендует, чтобы литовские пользователи не использовали это приложение.

По утверждению центра, приложение Yandex.Taxi такси требует доступа к большому количеству конфиденциальных пользовательских данных и разрешений на использование функций устройства.

Анализ показал, что приложение сделано качественно, хорошо оптимизировано, для передачи данных использует зашифрованные каналы, стандартные порты протоколов.

Тем не менее, НЦК утверждает, что Yandex.Taxi имеет возможность в любое время по шифрованным каналам связи подключаться к различным адресам в разных регионах России, независимо от того, находится ли приложение в режиме ожидания или в активном режиме.

Центр предупреждает, что посредством вредоносных программ можно украсть у людей деньги и конфиденциальную информацию, шпионить, шантажировать раскрытием личной информации, отправлять SMS-сообщения повышенного тарифа за счёт владельца устройства, использовать устройство для распространения вируса или спама, выполнения других кибератак.

Приложение Yandex.Taxi запущено в Вильнюсе с прошлого четверга. Городской муниципалитет Вильнюса и член Сейма Аудронюс Ажубалис обратились в Департамент государственной безопасности с просьбой проверить приложение.

Администрирующее Yandex.Taxi предприятие базируется в Нидерландах и утверждает, что соблюдает все требования защиты персональных данных.