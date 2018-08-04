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Более 250 участников соберет ночной пробег по пересеченной местности под Гродно

05.08.2018 — Разное | Полымя  
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Более 250 участников соберет ночной пробег по пересеченной местности под Гродно

Более 250 участников соберет ночной пробег по пересеченной местности под Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Поздним вечером 4 августа будет дан старт третьему пробегу «Гродненская ночная десятка». Традиционно он проводится на склонах горнолыжного комплекса в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп». При свете звезд бегунам необходимо будет преодолеть несколько дистанций на выбор по пересеченной местности.

«Популярность пробега из года в год в растет. Сейчас заявки на участие подали свыше 250 любителей бега из Беларуси, Польши, России, Литвы и Хорватии», — рассказали в управлении спорта и туризма. Каждый участник сможет выбрать себе дистанцию по силам.

Впервые в программу соревнований включен полумарафон. На его старт допускаются лишь участники с фонариками. Им предстоит преодолеть дистанцию в 21,1 км: это четыре круга почти по 5,3 км. Причем на ровную поверхность приходится около 9 км, еще по 6 км займут крутые подъемы и спуски. Маршрут проляжет по травянистым и грунтовым участкам.

В программе традиционные дистанции на 3,333 км и 10 км (три круга по 3,3 тыс. м) также с большим количеством подъемов и спусков и перепадом высот.

Победители будут определяться среди мужчин и женщин в различных возрастных категориях. Призовые составят от Br70 до Br10 в зависимости от места и дистанции, на которой выступал бегун. Традиционно всем добравшимся до финиша будут вручены медали.

 
Теги: Гродно
 
 
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Более 250 участников соберет ночной пробег по пересеченной местности под Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского
 
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