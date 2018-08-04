​Большинство денежных переводов из Польши отправили украинские мигранты

Украинские граждане, которые находятся на заработках в Польше, отправили 86% от всех денежных переводов за пределы страны.

За первый квартал 2018 года в общей сложности иностранцы вывели за пределы страны около 58 миллиардов рублей. При этом в 2017 году эта сумма за тот же период была на 12 миллиардов рублей меньше.

Известно, что каждый год почти девять миллионов украинцев уезжают на сезонные работы за границу. Согласно статистике МИД Украины, в Польше на заработках находится около двух миллионов человек.