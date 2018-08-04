​Пассажирский самолёт разбился в Альпах: 20 погибших

В Альпах разбился пассажирский самолёт так называемой ретромодели Юнкерс. По предварительным данным, погибли 20 человек: 17 пассажиров и трое членов экипажа.

Известно, что самолёт (эта модель выпускалась лишь до 45 года) летел из Локарно в Дюбендорф. Он принадлежал компании, которая организует экскурсионные перелёты для туристов.