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Пассажирский самолёт разбился в Альпах: 20 погибших
В Альпах разбился пассажирский самолёт так называемой ретромодели Юнкерс. По предварительным данным, погибли 20 человек: 17 пассажиров и трое членов экипажа.
Известно, что самолёт (эта модель выпускалась лишь до 45 года) летел из Локарно в Дюбендорф. Он принадлежал компании, которая организует экскурсионные перелёты для туристов.
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По предварительным данным, погибли 20 человек: 17 пассажиров и трое членов экипажа.
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