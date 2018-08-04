Белорусская теннисистка Вера Лапко не смогла преодолеть первый круг квалификации престижного теннисного турнира в Монреале

В первом же матче Вера Лапко уступила канадской теннисистке Ребекке Марино – 6:3, 3:6, 3:6. Отметим, что соперница значительно уступает Лапко в рейтинге (белоруска – 69-я, канадка – 310-я).

Ещё две белорусские теннисистки (Арина Соболенко и Виктория Азаренко) выступят в основной сетке соревнований. Однако сейчас участие Азаренко остаётся под вопросом. Накануне на турнире в Сан-Хосе Виктория не смогла доиграть матч одной четвертой финала из-за проблем со спиной.