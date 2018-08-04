ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Немецкие фирмы уходят из Ирана

05.08.2018 15:28 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

По данным Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), за первые пять месяцев 2018 года объемы немецкого экспорта в Иран сократились на 4%. Негативная тенденция сохраняется и в настоящее время, сообщил эксперт DIHK по внешнеэкономической деятельности Фолькер Трайер в интервью газете WAZ и другим изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в субботу.

Тем временем в 2017 году объемы продаж немецкой продукции в Иран выросли на 16%. "В последние годы около 120 немецких компаний даже открыли в Иране собственные представительства, а теперь многие оттуда уходят", - сообщил далее представитель DIHKЮ чьи слова цитирует "Немецкая волна".

Отток немецкого бизнеса из Ирана связан, прежде всего, с санкциями, введенными в отношении этой страны президентом США Дональдом Трампом. "Даже фирмы, которые не пострадали от санкций США напрямую, к примеру, работающие в сфере медицинского обслуживания или не ведущие бизнес на территории Соединенных Штатов, в настоящее время не могут найти банк, который бы обеспечивал совершение сделок в Иране", - указал Трайер. По его словам, если в ближайшее время не будет найдено решения, можно ожидать полного прекращения экспорта в Иран и окончательного ухода из этой страны немецких компаний.

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного с Ираном, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на отмену санкций.

После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана. Эти санкции могут отрицательно повлиять и на неамериканские компании, которые ведут бизнес в Иране. Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить договоренности в силе.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), за первые пять месяцев 2018 года объемы немецкого экспорта в Иран сократились на 4%....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Румынии столкнулись два самолёта, репетируя воздушные фигуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика