Немецкие фирмы уходят из Ирана

По данным Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), за первые пять месяцев 2018 года объемы немецкого экспорта в Иран сократились на 4%. Негативная тенденция сохраняется и в настоящее время, сообщил эксперт DIHK по внешнеэкономической деятельности Фолькер Трайер в интервью газете WAZ и другим изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в субботу.

Тем временем в 2017 году объемы продаж немецкой продукции в Иран выросли на 16%. "В последние годы около 120 немецких компаний даже открыли в Иране собственные представительства, а теперь многие оттуда уходят", - сообщил далее представитель DIHKЮ чьи слова цитирует "Немецкая волна".

Отток немецкого бизнеса из Ирана связан, прежде всего, с санкциями, введенными в отношении этой страны президентом США Дональдом Трампом. "Даже фирмы, которые не пострадали от санкций США напрямую, к примеру, работающие в сфере медицинского обслуживания или не ведущие бизнес на территории Соединенных Штатов, в настоящее время не могут найти банк, который бы обеспечивал совершение сделок в Иране", - указал Трайер. По его словам, если в ближайшее время не будет найдено решения, можно ожидать полного прекращения экспорта в Иран и окончательного ухода из этой страны немецких компаний.

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного с Ираном, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на отмену санкций.

После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана. Эти санкции могут отрицательно повлиять и на неамериканские компании, которые ведут бизнес в Иране. Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить договоренности в силе.