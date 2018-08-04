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В Швейцарии при падении самолета времен войны погибли не менее 20 человек

05.08.2018 14:37 — Разное | Интерфакс  
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По меньшей мере 20 человек, по предварительным данным, стали жертвами крушения бомбардировщика "Юнкерс-52" (Junkers JU52 HB-HO) времен Второй мировой войны в Швейцарии, сообщило агентство ATS.

В момент крушения на борту самолета находилось 17 пассажиров и три члена экипажа, самолет упал в горной местности.

Бомбардировщик построен в 1939 году, он был коллекционной машиной, принадлежавшей компании JU-Air, связанной с ВВС страны.

Компания владеет несколькими "Юнкерсами", все - 1939 года постройки. Они арендуются для прогулок и перевозки туристов, их пилотируют бывшие военные летчики.

 
 
 
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По меньшей мере 20 человек, по предварительным данным, стали жертвами крушения бомбардировщика "Юнкерс-52" (Junkers JU52 HB-HO) времен Второй мировой войны в Швейцарии,...
 
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