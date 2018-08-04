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Макфол назвал назначение Стивена Сигала спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США "жестом отчаяния"
Назначение популярного американского актера Стивена Сигала, ранее получившего российское гражданство, спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с Соединенными Штатами прокомментировал бывший послом США в Москве Майкл Макфол.
"Жест отчаяния", - написал он в твиттере в качестве комментария к сообщению российского внешнеполитического ведомства.
С.Сигал заявлял, что рад назначению и гордится им.
Американский актер Стивен Сигал был назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, сообщило ранее российское внешнеполитическое ведомство.
"Задача - содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодёжных обменов и так далее", - информировал МИД РФ.
Речь идёт об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения.
Стивен Сигал неоднократно бывал в Москве и других городах России. ОН не раз подчеркивал, что корни его семьи в России.
Гражданство РФ было предоставлено ему в ноябре 2016 года. Американский актёр получил паспорт во время личной встречи с российским лидером в Кремле. 7 мая 2018 года С.Сигал с супругой был среди гостей, приглашенных на инаугурацию президента РФ Владимира Путина.
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Макфол назвал назначение Стивена Сигала спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США "жестом отчаяния"
Назначение популярного американского актера Стивена Сигала, ранее получившего российское гражданство, спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с...
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