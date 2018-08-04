​ЧЕ по велотреку: белоруска Инна Савенко завоевала серебро

В Глазго проходит чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке. В гонке по очкам серебряную медаль завоевала Инна Савенко.

Она набрала 32 очка, уступив всего один балл победительнице заезда – итальянке Марии Конфалоньери. Бронза досталась россиянке Гульназ Бадыковой.