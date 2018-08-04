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Объединённый чемпионат Европы по летним видам спорта: у белорусов – первое золото
Объединённый чемпионат Европы по летним видам спорта набирает обороты. Первые медали завоевали белорусские спортсмены. Прежде всего, отметим успех нашей команды по академической гребле в шотландском Глазго.
В активе белорусской сборной – первое золото. В одиночном заезде лёгких лодок чемпионкой Европы стала Елена Фурман. Две тысячи метров она преодолела за 7 минут и 41 секунду.
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Объединённый чемпионат Европы по летним видам спорта набирает обороты.
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