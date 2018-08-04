​Сборная Беларуси по пляжному футболу продолжает успешное выступление на домашнем этапе Евролиги

Во втором туре наша команда встречалась с Польшей. В отличие от стартовой игры, в которой белорусы легко победили соперников из Турции, этот матч получился очень сложным. Основное время завершилось вничью – 4:4.

Победу сборной Беларуси в овертайме принёс гол Ивана Константинова. Сегодня в заключительной игре белорусы встретятся с итальянцами. Начало матча – в 18:30. Вход на стадион свободный.