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Сборная Беларуси по пляжному футболу продолжает успешное выступление на домашнем этапе Евролиги
Во втором туре наша команда встречалась с Польшей. В отличие от стартовой игры, в которой белорусы легко победили соперников из Турции, этот матч получился очень сложным. Основное время завершилось вничью – 4:4.
Победу сборной Беларуси в овертайме принёс гол Ивана Константинова. Сегодня в заключительной игре белорусы встретятся с итальянцами. Начало матча – в 18:30. Вход на стадион свободный.
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Во втором туре наша команда встречалась с Польшей.
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