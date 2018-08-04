|
Минское «Динамо» продолжает подготовку к очередному чемпионату Континентальной хоккейной лиги
Сегодня белорусская команда проведёт первый матч на традиционном предсезонном турнире – «Кубке губернатора Нижегородской области».
Соперники минчан – хозяева соревнований – хоккеисты нижегородского «Торпедо». Всего же за семь дней турнира белорусы сыграют пять матчей. Помимо «Торпедо», нашей команде предстоит сразиться с рижским и московским «Динамо», а также «Спартаком» и «Автомобилистом». Соперники проведут классический однокруговой турнир. Напомним, в первом спарринге минчане на своей площадке уступили «Сибири» – 1:2.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего за семь дней турнира белорусы сыграют пять матчей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)