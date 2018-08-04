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Пресечена попытка ввоза на территорию ЕАЭС автомобиля с видоизмененным VIN-номером

05.08.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Об этом сообщается на сайте Гродненской региональной таможни. По официальной информации,  таможенники остановили следовавший на территорию ЕАЭС грузовой автомобиль Volvo в пункте пропуска «Бенякони».
 
Пресечена попытка ввоза на территорию ЕАЭС автомобиля с видоизмененным VIN-номером
 
Экспертиза показала, что VIN-номер подвергался изменению путем удаления знаков и нанесения вторичной маркировки. Используя подделку, российская фирма-перевозчик пыталась уклониться от уплаты таможенных платежей в сумме порядка 44 тысяч белорусских рублей.
 
По факту совершения правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь, начат административный процесс. Грузовой автомобиль изъят до решения суда.
 
Пресечена попытка ввоза на территорию ЕАЭС автомобиля с видоизмененным VIN-номером
Пресечена попытка ввоза на территорию ЕАЭС автомобиля с видоизмененным VIN-номером
 
Всего в этом году гродненскими таможенниками пресечено порядка 50 попыток ввоза на территорию ЕАЭС транспортных средств с видоизмененными VIN-номерами.
 
 
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Об этом сообщается на сайте Гродненской региональной таможни. По официальной информации,  таможенники остановили следовавший на территорию ЕАЭС грузовой...
 
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