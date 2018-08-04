Пресечена попытка ввоза на территорию ЕАЭС автомобиля с видоизмененным VIN-номером

Об этом сообщается на сайте Гродненской региональной таможни. По официальной информации, таможенники остановили следовавший на территорию ЕАЭС грузовой автомобиль Volvo в пункте пропуска «Бенякони».





Экспертиза показала, что VIN-номер подвергался изменению путем удаления знаков и нанесения вторичной маркировки. Используя подделку, российская фирма-перевозчик пыталась уклониться от уплаты таможенных платежей в сумме порядка 44 тысяч белорусских рублей.

По факту совершения правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь, начат административный процесс. Грузовой автомобиль изъят до решения суда.









Всего в этом году гродненскими таможенниками пресечено порядка 50 попыток ввоза на территорию ЕАЭС транспортных средств с видоизмененными VIN-номерами.