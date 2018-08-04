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​Автобус и автоцистерна с нефтепродуктами столкнулись в Пакистане

05.08.2018 16:56 — Разное | ОНТ  
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20 человек стали жертвами дорожной аварии в Пакистане. На трассе столкнулись автобус и автоцистерна с нефтепродуктами.

Трагедия случилась в городе Кохат. Из-за сильного удара автобус вынесло в кювет, он снёс заграждение и перевернулся. Спасателям понадобился не один час, чтобы достать всех пострадавших (а их более 30) из покорежённого салона. Кто виновен в ДТП, пока не известно. Полиция сообщила лишь, что один из водителей превысил допустимую скорость.

 
 
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Трагедия случилась в городе Кохат. Из-за сильного удара автобус вынесло в кювет, он снёс заграждение и перевернулся.
 
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