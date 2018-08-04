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Эрдоган остановил кортеж из-за маленькой девочки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остановил свой кортеж из-за девочки, поприветствовавшей его на обочине дороги.
Эрдоган остановил кортеж из-за маленькой девочки – ВИДЕО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остановил свой кортеж из-за девочки, поприветствовавшей его на обочине дороги.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остановил свой кортеж из-за девочки, поприветствовавшей его на обочине дороги.
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