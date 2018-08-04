Россия постепенно закрывает границу с Беларусью

В конце июля СМИ сообщили, что с 1 августа Россия перестанет пропускать граждан третьих стран через границу с Республикой Беларусь. Как отмечает издание, эта информация "и подтвердилась, и нет" - пограничники подтвердили, что получили соответствующие инструкции, однако затем их введение в силу было отложено.





По словам командира наряда погранслужбы ФСБ Алексея Никифорова, оставалась лишь одна категория иностранцев, которым разрешают пересекать границу РФ и РБ - это водители-международники. С октября 2016 года в Россию перестали впускать всех остальных иностранцев, следующих с территории нашей страны.





Другой источник в ФСБ подтвердил, что правила изменились два года назад. Запреты касаются не только граждан Евросоюза, но и государств Евразийского экономического союза. Если раньше это никак не влияло на инфраструктуру, то после окончания ЧМ-2018 появились новые блок-посты, в том числе здание для транспортной инспекции. Началась сплошная проверка паспортов, а дальнобойщикам необходимо будет с 14 декабря показывать помимо международного водительского удостоверения еще и свидетельство профессиональной компетентности.