ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь разработала аналог экстренной системы реагирования ГЛОНАСС

05.08.2018 17:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси будет развернута система экстренного реагирования при автомобильных авариях. Данный шаг предпринят в рамках технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», принятого в ЕАЭС. Об этом сообщил генеральный конструктор АО «ГЛОНАСС» Михаил Кораблев, передает «Sputnik Беларусь».

В настоящее время системы экстренного реагирования при авариях уже созданы в России (ЭРА-ГЛОНАСС) и Казахстане (ЭВАК). Они обеспечивают работу системы вызова оперативных служб в автомобилях в случае возникновения аварийной ситуации. Подобная система готовится к запуску и в Беларуси, сообщил генеральный конструктор АО «ГЛОНАСС» Михаил Кораблев.

«Аналогичные работы проводятся в Беларуси, там также уже определен оператор, и сейчас идет стадия развертывания наземного сегмента национальной системы реагирования и ее запуск в опытную эксплуатацию» – заявил Кораблев.

В перспективе подобные системы, введенные в странах ЕАЭС, планируется интегрировать, чтобы водители могли получать помощь в каждой из стран. Также система позволит передавать сведения о дорожно-транспортных происшествиях страховым компаниям.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси будет развернута система экстренного реагирования при автомобильных авариях. Данный шаг предпринят в рамках технического регламента «О безопасности...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кастинг механизаторов проводят в Витебском районе прямо во время уборки урожая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика