Беларусь разработала аналог экстренной системы реагирования ГЛОНАСС

В настоящее время системы экстренного реагирования при авариях уже созданы в России (ЭРА-ГЛОНАСС) и Казахстане (ЭВАК). Они обеспечивают работу системы вызова оперативных служб в автомобилях в случае возникновения аварийной ситуации. Подобная система готовится к запуску и в Беларуси, сообщил генеральный конструктор АО «ГЛОНАСС» Михаил Кораблев.





«Аналогичные работы проводятся в Беларуси, там также уже определен оператор, и сейчас идет стадия развертывания наземного сегмента национальной системы реагирования и ее запуск в опытную эксплуатацию» – заявил Кораблев.





В перспективе подобные системы, введенные в странах ЕАЭС, планируется интегрировать, чтобы водители могли получать помощь в каждой из стран. Также система позволит передавать сведения о дорожно-транспортных происшествиях страховым компаниям.