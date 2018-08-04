Под Светлогорском парень обокрал дачный домик и устроил распродажу

В садовом товариществе «Восход» обворовали дачный домик, о чем его хозяин заявил в милицию

Неизвестный проник в дом и украл бензопилу, бензогенератор и другие вещи. Через пару дней в газете появилось объявление по продаже бензинового генератора. Потерпевший сразу же обратил внимание на опубликованное объявление.

На встречу к продавцу он отправился уже с сотрудниками милиции. Хозяин опознал свое оборудование.

Подозреваемый, которым оказался 26-летний житель Светлогорска, ранее судимый, был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.