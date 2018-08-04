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Под Светлогорском парень обокрал дачный домик и устроил распродажу

05.08.2018 17:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Под Светлогорском парень обокрал дачный домик и устроил распродажу
Фото из открытых источников

В садовом товариществе «Восход» обворовали дачный домик, о чем его хозяин заявил в милицию

Неизвестный проник в дом и украл бензопилу, бензогенератор и другие вещи. Через пару дней в газете появилось объявление по продаже бензинового генератора. Потерпевший сразу же обратил внимание на опубликованное объявление.

На встречу к продавцу он отправился уже с сотрудниками милиции. Хозяин опознал свое оборудование.

Подозреваемый, которым оказался 26-летний житель Светлогорска, ранее судимый, был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

 
 
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Подозреваемый, которым оказался 26-летний житель Светлогорска, ранее судимый, был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
 
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