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«Рыцарский фест. Мстиславль-2018»: вечер на Замковой горе (концерты PAWA, Alkonost, Lity Taler и захват замка). Большой фоторепортаж

05.08.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Вечером гостей рыцарского феста в Мстиславле порадовали многочисленные выступления: театрализованный штурм замка, танцы вместе с «Lity Taler» и коллективом «1410», концерт хедлайнеров фестиваля «Alkonost», творческого коллектива «Адамант», группы «PAWA» и три фаер-шоу! Обо всём этом — в нашем большом фоторепортаже.


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Вечером гостей рыцарского феста в Мстиславле порадовали многочисленные выступления: театрализованный штурм замка, танцы вместе с «Lity Taler» и коллективом «1410»,...
 
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