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«Рыцарский фест. Мстиславль-2018»: вечер на Замковой горе (концерты PAWA, Alkonost, Lity Taler и захват замка). Большой фоторепортаж
05.08.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Вечером гостей рыцарского феста в Мстиславле порадовали многочисленные выступления: театрализованный штурм замка, танцы вместе с
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«Рыцарский фест. Мстиславль-2018»: вечер на Замковой горе (концерты PAWA, Alkonost, Lity Taler и захват замка). Большой фоторепортаж
Вечером гостей рыцарского феста в Мстиславле порадовали многочисленные выступления: театрализованный штурм замка, танцы вместе с «Lity Taler» и коллективом «1410»,...
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