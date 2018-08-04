Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»

Этот забег в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп» проходит уже в третий раз и становится все более популярным. В этом году проверить себя на выносливость решили 205 легкоатлетов.





Впервые помимо традиционных забегов на 3333 и 9999 метров, организаторы подготовили трассу и для полумарафона – ее протяженность, как и положено, равна половине дистанции марафона - 21097 метров.

Михаил, один из тех, кто вместо спокойной субботы решился бежать, признается, что принять участие в необычном забеге ему предложил племянник.

– Мне уже 73 года, – рассказывает Михаил. – Увлекался спортом всегда, поддерживал себя в форме. В этом году решил составить племяннику компанию и тоже побегу, правда, минимальную дистанцию.





В этом году на старте в «Коробчицком Олимпе» не только белорусы - на дистанции и иностранные бегуны из нескольких стран. Семья Валюшкевич из Литвы приехала в Гродно полным составом специально к «Ночной десятке». Якуб решил поддержать родителей и также принял участие в ночном забеге.

– Папа бежал 10 километров, а мы с мамой минимальную дистанцию, – говорит Якуб. – Ничего не выиграли, но положительные эмоции получили. Первый раз на таком мероприятии. Все очень весело - бегать ночью оказалось очень здорово. Обязательно еще раз приедем.





Поучаствовать в ночном забеге мог каждый желающий. За призовые места боролись не только любители, но и профессиональные спортсмены. Победитель на дистанции в 9999 метров – Артем Логиш – вот уже более 10 лет занимается бегом.

– В прошлом году занял второе место, в этом году уже первый. Рад, что смог преодолеть себя, – признается спортсмен. – Трасса местам тяжелая, надо к ней готовиться: после спуска, идет чуть равнина, а потом подъем, важно не сбить дыхание.













































Принял участие в соревнованиях и начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. Он первым пробежал трассу 9999 в своей возрастной группе.

– Проект «Гродненская ночная десятка» с каждым годом растет. В нем принимают участие все больше людей. Видим, что приезжают целыми семьями и даже из других стран – Хорватии, Литвы, Украины, России. Такое мероприятие единственное во всей стране, и проводим мы его тут под Гродно, – рассказывает Олег Андрейчик. – Здесь своя атмосфера, настроение, публика и это все показывает, что спорт – гениальная вещь. В забеге участвует очень много молодежи – это радует, что молодые люди тоже занимаются спортом. Уже на следующий год планируем провести на Августовском канале триатлон: связать велоспорт, бег и плаванье вместе. В будущем есть еще пока в эскизном формате проект - организовать фестиваль активного образа жизни с несколькими площадками, чтобы каждый нашел себе что-то по душе.





А вот полумарафон закончился далеко за полночь. Но проверить свои силы на самой тяжелой дистанции решились более 50 легкоатлетов.

Все призеры после финиша получили подарки и денежные сертификаты – все же награды создают дополнительное ощущение соревнований и конкуренции, а в спорте без этого никак.

Кстати, каждый легкоатлет получил на память и эксклюзивную медаль «Гродненской ночной десятки».





Одним из сюрпризов вечера стала лотерея среди участников пробега, в которой разыгрывались специальные призы от организаторов соревнований.



















