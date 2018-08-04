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Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»

05.08.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Этот забег в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп» проходит уже в третий раз и становится все более популярным. В этом году проверить себя на выносливость решили 205 легкоатлетов.
 
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
 
Впервые помимо традиционных забегов на 3333 и 9999 метров, организаторы подготовили трассу и для полумарафона – ее протяженность, как и положено, равна половине дистанции марафона - 21097 метров.
 
Михаил, один из тех, кто вместо спокойной субботы решился бежать, признается, что принять участие в необычном забеге ему предложил племянник.
 
– Мне уже 73 года, – рассказывает Михаил. – Увлекался спортом всегда, поддерживал себя в форме. В этом году решил составить племяннику компанию и тоже побегу, правда, минимальную дистанцию.
 
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
 
В этом году на старте в «Коробчицком Олимпе» не только белорусы - на дистанции и иностранные бегуны из нескольких стран. Семья Валюшкевич из Литвы приехала в Гродно полным составом специально к «Ночной десятке». Якуб решил поддержать родителей и также принял участие в ночном забеге.
 
– Папа бежал 10 километров, а мы с мамой минимальную дистанцию, – говорит Якуб. – Ничего не выиграли, но положительные эмоции получили. Первый раз на таком мероприятии. Все очень весело - бегать ночью оказалось очень здорово. Обязательно еще раз приедем.
 
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
 
Поучаствовать в ночном забеге мог каждый желающий. За призовые места боролись не только любители, но и профессиональные спортсмены. Победитель на дистанции в 9999 метров – Артем Логиш – вот уже более 10 лет занимается бегом.
 
– В прошлом году занял второе место, в этом году уже первый. Рад, что смог преодолеть себя, – признается спортсмен. – Трасса местам тяжелая, надо к ней готовиться: после спуска, идет чуть равнина, а потом подъем, важно не сбить дыхание.
 
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
 
Принял участие в соревнованиях и начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. Он первым пробежал трассу 9999 в своей возрастной группе.
 
– Проект «Гродненская ночная десятка» с каждым годом растет. В нем принимают участие все больше людей. Видим, что приезжают целыми семьями и даже из других стран – Хорватии, Литвы, Украины, России. Такое мероприятие единственное во всей стране, и проводим мы его тут под Гродно, – рассказывает Олег Андрейчик. – Здесь своя атмосфера, настроение, публика и это все показывает, что спорт – гениальная вещь. В забеге участвует очень много молодежи – это радует, что молодые люди тоже занимаются спортом. Уже на следующий год планируем провести на Августовском канале триатлон: связать велоспорт, бег и плаванье вместе. В будущем есть еще пока в эскизном формате проект - организовать фестиваль активного образа жизни с несколькими площадками, чтобы каждый нашел себе что-то по душе.
 
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
 
А вот полумарафон закончился далеко за полночь. Но проверить свои силы на самой тяжелой дистанции решились более 50 легкоатлетов.
 
Все призеры после финиша получили подарки и денежные сертификаты – все же награды создают дополнительное ощущение соревнований и конкуренции, а в спорте без этого никак.
Кстати, каждый легкоатлет получил на память и эксклюзивную медаль «Гродненской ночной десятки».
 
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
 
Одним из сюрпризов вечера стала лотерея среди участников пробега, в которой разыгрывались специальные призы от организаторов соревнований.
 
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
Полумарафон с фонариками. В «Коробчицком Олимпе» больше 200 человек бежали «Гродненскую ночную десятку»
 
Победители пробега «Гродненская ночная десятка»
 
Дистанция 3333 метра
Женщины
1 место – Катерина Русак
2 место – Анна Ступакевич
3 место – Саида Гулиева
 
Мужчины
1 место – Кирилл Андрейчик
2 место – Алексей Дядищев
3 место – Артемий Кологрив
 
Дистанция 9999 метров (итоги подводились по двум возрастным группам)
Женщины 39-
1 место – Наталья Цицорина
2 место – Маргарита Писарик
3 место – Анна Левонюк
 
Мужчины 39-
1 место – Артем Логиш
2 место – Геннадий Верховодин
3 место – Михаил Братухин
 
Мужчины 40+
1 место – Олег Андрейчик
2 место – Вадим Матвийчук
3 место – Александр Русовский
 
Полумарафон (итоги подводились по двум возрастным группам)
Женщины 39-
1 место – Анастасия Новик
2 место – Татьяна Кулик
3 место – Карина Радионова
 
Женщины 40+
1 место – Наталья Морозова
2 место – Ольга Кулик
3 место – Ольга Зинькова
 
Мужчины 39-
1 место – Иван Авхименя
2 место – Борислав Яровой
3 место – Павел Кулеш
 
Мужчины 40+
1 место – Игорь Тетерюков
2 место – Андрей Кунда
3 место – Николай Марук
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Этот забег в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп» проходит уже в третий раз и становится все более популярным. В этом году проверить себя на выносливость...
 
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