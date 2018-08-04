Госдеп США потребовал от России прекратить попытки влияния через соцсети

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчел вызвал временного поверенного в делах РФ в США Дмитирия Жирнова, чтобы выразить недовольство использованием Россией соцсетей для вмешательства в дела Соединенных Штатов, сообщила представитель госдепартамента США Хизер Нойер.

"Помощник госсекретаря Митчел вызывал временного поверенного в делах России в Соединенных Штатах Жирнова, чтобы тот ответил на вопросы, касающиеся попыток Кремля использовать сообщения в социальных сетях для провоцирования насилия и раскола в США", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере Х.Нойерт.

Дипломат подчеркнула, что Вашингтон "не потерпит такого агрессивного вмешательства".