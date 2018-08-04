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Трамп отнес Россию, Китай и Северную Корею к странам, активно вмешивающимся в американские дела

05.08.2018 16:26 — Разное | Интерфакс  
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Ряд стран, включая Россию и Китай, продолжают вмешиваться в дела Соединенных Штатов, этот процесс необходимо остановить, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье.

"Нам надо это прекратить, надо остановить вмешательство в наши дела со стороны. Однако таких стран много, в том числе это и Россия, и Китай", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Огайо.

По его словам, к этим странам можно отнести также Северную Корею.

При этом Д.Трамп добавил, что именно в настоящее время вмешательство в дела США со стороны иностранных государств осуществляется наиболее активно.

 
 
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Ряд стран, включая Россию и Китай, продолжают вмешиваться в дела Соединенных Штатов, этот процесс необходимо остановить, заявил президент США Дональд Трамп в...
 
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