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Трамп отнес Россию, Китай и Северную Корею к странам, активно вмешивающимся в американские дела
Ряд стран, включая Россию и Китай, продолжают вмешиваться в дела Соединенных Штатов, этот процесс необходимо остановить, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье.
"Нам надо это прекратить, надо остановить вмешательство в наши дела со стороны. Однако таких стран много, в том числе это и Россия, и Китай", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Огайо.
По его словам, к этим странам можно отнести также Северную Корею.
При этом Д.Трамп добавил, что именно в настоящее время вмешательство в дела США со стороны иностранных государств осуществляется наиболее активно.
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Ряд стран, включая Россию и Китай, продолжают вмешиваться в дела Соединенных Штатов, этот процесс необходимо остановить, заявил президент США Дональд Трамп в...
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