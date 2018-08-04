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В Городокском районе 79-летний пенсионер шесть дней блуждал в лесу
05.08.2018 18:02 — Разное | Аргументы и факты
Пожилой мужчина ушел за грибами, а когда вечером не возвратился домой, дочь позвонила в милицию.
Она рассказала правоохранителям, что днем 28 июля грибник отправился на автобусе в Городокский район.
Осмотр квартиры позволил предположить, что он отправился в лес, так как не было рюкзака и резиновых сапог, пишет
Жители деревни Боровцы сообщили, что видели похожего по описанию грибника, который направлялся в лес.
Для поиска пропавшего были задействованы силы РОВД, МЧС, военнослужащие внутренних войск и местные жители. Облет зоны осуществлялся на вертолете. Также пострадавшего искали с помощью квадрокоптера. Спустя 6 дней сотрудники Городокского отдела милиции смогли выйти на его след. 3 августа мужчина был обнаружен в болоте в критическом состоянии. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.
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Для поиска пропавшего были задействованы силы РОВД, МЧС, военнослужащие внутренних войск и местные жители. Облет зоны осуществлялся на вертолете. Также...
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