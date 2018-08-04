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Американец решил подраться с бизоном
Во все века мужчины хотели быть рыцарями. Вот одному американцу представилась такая возможность в Йеллоустонском национальном парке.
На проезжую часть вышел крупный бизон. А житель штата Орегон Раймонд Рейнке решил изобразить из себя теодора и начал дразнить животное.
Пару раз бизон повёлся на провокации американца, но человек увернулся. В результате инцидента никто не пострадал. А вот Раймонда Рейнке арестовали.
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Во все века мужчины хотели быть рыцарями. Вот одному американцу представилась такая возможность в Йеллоустонском национальном парке.
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