На выставке в Киеве показали «золотой» трактор «Беларус»

Об этом рассказал в своем видео украинский пользователь платформы YouTube Сергей Колодяжный.





пишет belmir.by повествует о том, что как только он и его товарищи прибыли на выставку, которая проходила 6-9 июня, то сразу же наткнулись на золотую сельхозмашину. Автор ролика,belmir.by повествует о том, что как только он и его товарищи прибыли на выставку, которая проходила 6-9 июня, то сразу же наткнулись на золотую сельхозмашину.





«Ничего Джон Дир не угадал. Вот она – техника будущего», – шутливо замечает Колодяжный.





Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что «Беларус», который к тому же еще имеет тонированные стекла, не сделан из золота, а просто покрыт золотой пленкой.





В одном месте на углу пленка отошла, и выяснилось, что под ней скрывается синяя заводская краска.





«Беларус-2112.2» производится на Минском тракторном заводе.









Он предназначен для выполнения различных сельхозработ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.