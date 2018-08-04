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На выставке в Киеве показали «золотой» трактор «Беларус»
Трактор, демонстрировавшийся на выставке «Агро-2018» в Киеве. Фото: Twitter На агропромышленной выставке «Агро-2018» в Киеве один из экспонентов представил золотой трактор модели «Беларус-2112.2».
Об этом рассказал в своем видео украинский пользователь платформы YouTube Сергей Колодяжный.
Автор ролика,
«Ничего Джон Дир не угадал. Вот она – техника будущего», – шутливо замечает Колодяжный.
Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что «Беларус», который к тому же еще имеет тонированные стекла, не сделан из золота, а просто покрыт золотой пленкой.
В одном месте на углу пленка отошла, и выяснилось, что под ней скрывается синяя заводская краска.
«Беларус-2112.2» производится на Минском тракторном заводе.
Он предназначен для выполнения различных сельхозработ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
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Трактор, демонстрировавшийся на выставке «Агро-2018» в Киеве. Фото: Twitter На агропромышленной выставке «Агро-2018» в Киеве один из экспонентов представил золотой...
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