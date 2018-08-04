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На выставке в Киеве показали «золотой» трактор «Беларус»

05.08.2018 18:55 — Разное | Партизан  
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Трактор, демонстрировавшийся на выставке «Агро-2018» в Киеве. Фото: Twitter На агропромышленной выставке «Агро-2018» в Киеве один из экспонентов представил золотой трактор модели «Беларус-2112.2».

Об этом рассказал в своем видео украинский пользователь платформы YouTube Сергей Колодяжный.

Автор ролика, пишет belmir.by повествует о том, что как только он и его товарищи прибыли на выставку, которая проходила 6-9 июня, то сразу же наткнулись на золотую сельхозмашину.

«Ничего Джон Дир не угадал. Вот она – техника будущего», – шутливо замечает Колодяжный.

Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что «Беларус», который к тому же еще имеет тонированные стекла, не сделан из золота, а просто покрыт золотой пленкой.

В одном месте на углу пленка отошла, и выяснилось, что под ней скрывается синяя заводская краска.

«Беларус-2112.2» производится на Минском тракторном заводе.


Он предназначен для выполнения различных сельхозработ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.


 
 
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Трактор, демонстрировавшийся на выставке «Агро-2018» в Киеве. Фото: Twitter На агропромышленной выставке «Агро-2018» в Киеве один из экспонентов представил золотой...
 
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