Видео опубликовала группа болельщиков "Смолевичей" вконтакт е. Осторожно: аудио без цензуры, присутствует ненормативная лексика, предупржедает pressball.by е.предупржедает pressball.by





"Знакомьтесь — это пресс-аташе футбольного клуба "Смолевичи". На видео вы услышите, каким образом и в какой форме этот человек отвечает на вопрос о реконструкции стадиона "Озерный" болельщикам клуба, в котором он работает и вообще как этот "работник" относится к болельщикам нашего клуба, которые уже не один год болеют за команду. Да, да — и это лицо клуба... Этот человек называет себя профессионалом!









Отвечать подобным тоном ни в коем случае не собираемся, должно же быть какое-то воспитание и ответственность за свои слова. Жаль, что наш атташе этими качествами не обладает", — говорится в сообщении фанатов.



