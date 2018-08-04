Топ-5 самых богатых женщин мира

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Ежегодно журнал Forbes составляет списки самых богатых людей мира. В 2017 году в нем присутствовали 227 женщин – это самое большое число за всю историю рейтинга. Возглавляющим его представительницам слабого пола уже за пятьдесят, а состояние первых двадцати равно $ 232 млрд.





Номер пять

Лорен Пауэлл Джобс, 53 года, гражданка США. Состояние оценивается в $ 20 млрд.









Фото: vogue.com

Она вдова основателя корпорации Apple Стива Джобса. Лорен владеет 5,5 миллионами акций это компании, а также 7% акций The Walt Disney company – одного из крупнейших мировых игроков в сфере развлечений. Этот процент составляет ровно половину ее состояния.





Эта бизнесвумен ведет активный образ жизни, меценат, автор научных проектов, член Совета по управлению климатом.





Номер четыре

Сьюзан Клаттен, 56 лет, немка. Общая сумма состояния равна $ 23 млрд.









Фото: art-news.com.ua

Это самая обеспеченная женщина Германии. Владеет наследственной долей бизнесов отца – фармацевтической компании Altana и автоконцерна BMW. Занимается развитием обеих компаний, доведя Altana до третьей по величине компаний ФРГ.





Номер три

Мария Франко Фиссоло, 77 лет, гражданка Италии. Состояние оценивается в $ 25,2 млрд.









Фото: gezit.kg

Вдова Микеле Ферреро, сына основателя компании по производству кондитерских изделий Ferrero SpA и изобретателя шоколадной пасты Nutella Пьетро Ферреро. Ее наследство включает в себя всемирно известные марки Kinder Chocolate, Ferrero Rocher, Tic Tacs, Kinder Eggs.





Из-за возраста управлением компании не занимается, доверив это сыну Джованни Фиссоло.





Номер два

Жаклин Марс, 78 лет, американка. Состояние оценивается в $ 27 млрд.









Фото:gotoptens.com

Внучка основателя кондитерской компании с мировым именем Mars Inc. Франклина Марса. Жаклин принимает участие в работе предприятия, а также состоит в Совете директоров Вашингтонской национальной оперы.





Номер один

Элис Уолтон, 68 лет, гражданка США. Состояние оценивается в $ 39,4 млрд.









Фото:mir24.tv

Элис дочь основателя сети супермаркетов Walmart Сэма Уолтона. Первый рабочий опыт получала самостоятельно в сфере экономики и финансов. Только получив соответствующую квалификацию, взялась за дело своего отца. Финансирует политические партии и покровительствует искусству.





Таким образом, первая пятерка самых богатых женщин в рейтинге Forbes заработала в прошлом году $ 114, 2 млрд. Белоруски в общем списке отсутствуют.







