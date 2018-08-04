ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обычный водитель посадил в тюрьму больше десятка влиятельных бизнесменов

05.08.2018 17:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Не везет в последнее время бывшим президентам стран Латинской Америки. Вот бразильца Лулу да Силву упрятали за решетку, в отношении эквадорца Рафаэля Корреа возбуждено уголовное дело, а панамец Рикардо Мартинелли ожидает своей участи на скамье подсудимых. 


Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер. 
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Возможно, что в ближайшее время к этой компании примкнет еще один член клуба неудачливых глав государства - Кристина Киршнер, которая руководила Аргентиной в 2007-2015 годах, ведь на ее родине сейчас разгорается коррупционный скандал, связанный с ее пребыванием у власти.

Все началось с Оскара Сентено, который был обычным водителем на государственной службе, правда с одним нюансом - возил он в основном высокопоставленных чиновников, включая и умершего президента Аргентины Нестора Киршнера, пишет kp.by. Формально Сентено был личным шофером чиновника министерства планирования Роберта Баратта, но по приказам шефа регулярно развозил мешки с наличными по различным адресам. Сам шофер был не глупый малый и скоро смекнул, что занимается доставкой взяток различным чиновникам и предпринимателям.

Каждый свой вояж таксист записывал в специальные блокноты, ведя строгий учет того, кому и куда он отвозил деньги. Помимо этот в блокнотах упомянуто и множество мелких деталей, скорее напоминающее дневник, чем сухую бухгалтерскую отчетность. Однако денежный вопрос был отражен в блокнотах вполге точно, так что всего в этих "манускриптах" обнаружилось 56 миллионов долларов взяток

В начале 2018 года Сентено, видимо, надоело молчать, и он решил передать весь свой коррупционный "архив" в газету "Ля Насьон", где журналисты сразу же приступили к обработке этого материала. Причем записей было так много, что редакции пришлось потратить несколько месяце, прежде чем они смогли наконец разобраться во всей этой истории. В результате расследования журналисты обратились в полицию, которая уже начало расследование уголовного дела. Кстати, это уже аукнулось самому Сентено, который тоже был взят под стражу.

Сейчас уже арестованы 17 человек, и это еще не конец расследования. В тюрьме оказались главы крупных компаний в области строительства и энергетики, например руководители "Электроинхенерии" и бывший президент Аргентинской строительной палаты. В прессе их окрестили "клуб государственных подрядов", поскольку именно на работах, оплачиваемых властями, многие из задержанных успели неплохо заработать.


Самое главное, что весь этот скандал может ударить по экс-президенту Кристине Киршнер, которая являлась одним из лидеров "левой волны" в Латинской Америке вместе с Уго Чавесом, Рафаэлем Корреа и другими политиками 2000-2010 годов. В свое время именно во время ее правления заключались все наиболее выгодные контракты и многие отрывки из записей Сентено свидетельствуют о том, что экс-президент знала о коррупционных схемах. После того, как главой государства стал Маурисио Макри, Киршнера возглавив оппозиционное движение. Сама бывшая президентша недавно заявила о том, что планирует на очередных выборах 2019 года выставить свою кандидатуру, чтобы вернуться в руководство страны. Однако теперь ее судьба буквально висит на волоске, ведь теперь Киршнер придется думать уже не о борьбе за пост главы государства, а о том, как бы не оказаться на нарах.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не везет в последнее время бывшим президентам стран Латинской Америки. Вот бразильца Лулу да Силву упрятали за решетку, в отношении эквадорца Рафаэля Корреа...
 
Новости дня
Новости разные
 
Супруги вырастили на приусадебном участке более 200 кустов конопли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика