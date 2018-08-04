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В Минске простились с Александром Куллинковичем
В крематории Северного кладбища Минска простились с известным музыкантом Александром Куллинковичем. Проститься с музыкантом пришло много людей — очередь стояла даже на улице.
Во время церемонии включили музыку Neuro Dubel. Фото: Воли Афицеровой,
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В крематории Северного кладбища Минска простились с известным музыкантом Александром Куллинковичем. Проститься с музыкантом пришло много людей — очередь стояла...
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