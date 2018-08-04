В The New York Times не уволили редактора, оскорблявшую людей в сети, потому что «белого расизма» не существует

С начала августа в США идет скандал вокруг нового редактора The New York Times Сары Джеонг: пользователи твиттера нашли в сети ее грубые высказывания в сторону белых людей и потребовали у журнала уволить Сару. Но руководство издания встало на сторону девушки и заявило, что «белого расизма» не существует, пишет Tjournal.

2 августа в твиттере распространились скриншоты постов Сары. Она сравнивала поведение белых людей в интернете с собаками, писающими на пожарные гидранты, и заявляла, что белые «скоро вымрут, потому что перестают размножаться».

Руководство NYT, тем не менее, заявило, что белые люди «являются привилегированным классом, и меньшинства не могут быть расистами по отношению к ним». А поведение Сары – самооборона, так как она писала примерно в том же стиле, что и ее преследователи. При этом в NYT отметили, что такие твиты от сотрудников все равно недопустимы.

Сама девушка назвала старые твиты шуткой и объяснила, что они были нацелены на «конкретное течение» в США, а не на всех белых американцев. Она не уточнила, кого именно имела в виду.